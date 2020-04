Avremmo dovuto essere nella fase più calda ed appassionante della stagione. La lotta nei playoff per la conquista del titolo nazionale, le sfide della paura per evitare la relegazione e la nazionale rossocrociata con la mente già rivolta agli imminenti campionati del mondo di Zurigo e Losanna. Ed invece si sa come è purtroppo andata a finire: il campionato si è brutalmente interrotto in una triste serata di febbraio vissuta nella surreale atmosfera delle porte chiuse. Per fortuna, vien da dire oggi, considerando come si è sviluppata nei giorni e nelle settimane successive la pandemia di coronavirus in Svizzera e in Ticino in particolare. Giocare, anche senza pubblico, sarebbe stata una vera follia.

Nell’attesa di giorni migliori e più sereni, la vita in un modo o nell’altro deve andare avanti....