Stiamo danzando sul «Mondo-Titanic», accompagnati da soavi melodie. Dirigenti d’orchestra e solisti sono le Banche centrali, orchestrali: governi, politici, burocrati, organizzazioni internazionali, nel coro vari economisti e gli esponenti dei media. Le musiche che più ricorrono sono «I soldi ci sono», «I debiti non si pagano», ma anche «Arriverà l’inflazione» e «Tranquilli, ci pensa lo Stato ». Nel sottofondo persistenti le musiche cinesi. Tutta roba già da prima del Covid il quale non ha fatto che rendere molto più agitate le acque con la conseguenza di offrire il pretesto ai governi per legittimare ogni immaginabile intervento. I soldi ci sono. Certo li fabbricano le Banche centrali. Nel 2000 il bilancio della Banca Nazionale Svizzera era di 119 miliardi di franchi, nel 2010 sale a 270...