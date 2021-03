Il luogo simbolo della formazione, dell’educazione, della cultura e, in ultima analisi, del futuro di una comunità - la scuola - profanato dall’ignoranza e dall’imbecillità di personaggi senza arte né parte. Provocano un senso di indignazione e incredulità - oltre che di rabbia - le immagini finite ieri in Rete (naturalmente via social) di un gruppetto di persone che in piena notte sboccia champagne con patetica arroganza e scorrazza di aula in aula alle medie di Locarno, in quel momento evidentemente chiuse. Un episodio apparentemente goliardico - conclusosi senza incidenti ma con sette denunce - reso tuttavia grave, anzi gravissimo, dalla presenza in quelle scene di un docente. Già, un professore ha presumibilmente agevolato tutto questo, aprendo le porte della scuola a un «influencer» noto...