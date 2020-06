La notizia della positività al coronavirus di Novak Djokovic non è una sorpresa: la tappa croata dell’Adria Tour si sta trasformando in un focolaio che spaventa il mondo del tennis e un po’ anche tutti gli altri sport, che sognano una ripartenza il più possibile serena. Ci auguriamo ovviamente che il numero 1 al mondo – così come gli altri giocatori contagiati – possa riprendersi al più presto, ma Nole l’ha combinata grossa, anche se – va detto – non ha violato nessuna norma sanitaria in vigore attualmente nei Paesi balcanici. Ci sono le regole, ma esistono – o dovrebbero esistere – anche assennatezza e senso delle responsabilità. Un leader – in qualsiasi campo – deve essere in grado di dare l’esempio, a maggior ragione in un momento storico così complicato. Il tennista serbo con il suo comportamento...