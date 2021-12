Il procuratore generale Andrea Pagani ha utilizzato i termini «claudicante» e «improvvisazione» descrivendo l’operato della polizia la notte in cui venne demolita una parte dell’ex Macello di Lugano. Ma curiosando tra le 27 pagine che compongono il decreto d’abbandono di termini ne vengono in mente anche altri. Imperizia e superficialità. Possibile che a chi era sul posto non sia venuto il dubbio di aver male interpretato gli ordini? Che a nessuno sia passata per la testa l’idea di effettuare un doppio controllo per capire se per davvero le autorità politiche avevano approvato la demolizione, in piena notte, di un edificio così sensibile e simbolico? Possibile che nessuno abbia realizzato che le ruspe non sono il modo migliore per abbattere un tetto e che un’azione così radicale, all’una di...