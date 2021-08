Negli scorsi mesi ho ridotto al minimo indispensabile le dichiarazioni sul futuro Polo sportivo e degli eventi. L’ho fatto per non esporre la società che presiedevo a strumentalizzazioni e polemiche e perché convinto che il fatto di lasciar decidere al popolo fosse un’opportunità. La gente sa distinguere tra propaganda e realtà e tra interessi di pochi e bene comune.

Chi mi conosce sa che non è stato facile trattenermi di fronte a quanto leggevo o alle informazioni che ricevevo. A indignarmi è stata - ed è tuttora - l’ipocrisia di quanti (noti personaggi e gruppi immobiliari) si nascondono dietro a un movimento politico rivoluzionario per sabotare il PSE in nome del proprio tornaconto economico.

La Città ha sin dall’inizio giustamente puntato sulla creazione di un nuovo e attrattivo quartiere...