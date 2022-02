Detto, fatto. Sull’onda dell’indignazione per il caso del sindacato paraleghista TiSin, che ha schiacciato verso il basso le condizioni salariali facendo leva sulla deroga del contratto collettivo di lavoro (CCL) inserita con il varo dell’altisonante iniziativa popolare «Salviamo il lavoro in Ticino», il PS, unitamente ad alcune forze progressiste, i sindacati UNIA e VPOD, ha raccolto oltre 12.000 firme per aggiustare la rotta. L’obiettivo è alzare l’asticella del salario minimo ad «almeno 21,50 franchi l’ora» e cancellare con un colpo di spugna la deroga dei CCL. Una sorta di indietro tutta per togliere di torno quell’airbag che era stato voluto con tanta determinazione e convinzione su spinta dell’ala OCST del PPD, con il beneplacito dei sostenitori dell’iniziativa promossa dai Verdi. Un’iniziativa...