Ha incantato gli investitori di mezzo mondo. A 21 anni era una delle star della Silicon Valley. La sua fortuna è stata valutata a 4,5 miliardi di dollari. Si è vestita come Steve Jobs, sempre solo in girocollo nero. Per anni ha dichiarato di essere in grado di rivoluzionare la medicina e le analisi del sangue - e ovviamente anche di «migliorare il mondo», mantra che non può mancare nel repertorio di un imprenditore tech. Ma siccome non era vero niente - i suoi test del sangue con una goccia sola di sangue non hanno mai funzionato - ha fatto perdere tanti, ma proprio tanti soldi a chi le aveva creduto e aveva finanziato la sua start-up Theranos. Elizabeth Holmes negli scorsi giorni è stata condannata per aver frodato e truffato gli investitori. Senza dubbio impersonava grandiosamente il ruolo...