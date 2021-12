È stata sufficiente la dichiarazione del famoso immunologo americano Anthony Fauci, secondo cui la nuova variante Omicron è sì più contagiosa ma meno virulenta, per dare il la a un forte rimbalzo delle borse dopo alcuni giorni di nervosismo. Questa reazione conferma che, almeno per il momento, i mercati stanno trascurando il susseguirsi dei dati che indicano un forte aumento dell’inflazione sia negli Stati Uniti sia in Europa e che continuano ad essere trascinati dall’enorme liquidità immessa dalle banche centrali, che hanno acquistato 30 trilioni di dollari (un trilione corrisponde a mille miliardi) di obbligazioni e azioni. Una quantità di soldi enorme che si è scaricata sui mercati finanziari e immobiliari di mezzo mondo. Basti pensare che la Banca centrale europea negli ultimi due anni...