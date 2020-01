Aspettavamo la sentenza del processo per l’incidente della circolazione stradale avvenuto il 25 aprile 2018 sulla A13 in territorio di Gordola. Il verdetto è stato emesso mercoledì. Non sarebbe stato saggio commentare a caldo. Lo si può fare trascorso qualche giorno. Non per valutare il verdetto in sé, ma quale termine di paragone con altre sentenze in materia di violazione del...