Un inquietante parallelepipedo di carta. Duemilaottanta densissime pagine con (per la prima volta in un’edizione italiana) testo a fronte completo di varianti a stampa e manoscritte, un apparato critico impressionante fatto di quattro corpulenti saggi tematici e un fluviale commento, implacabile e rigoroso, in cui si spiegano allusioni e fonti di uno dei testi più inaccessibili della letteratura europea del Novecento. Eppure l’Ulisse di Joyce curato dal formidabile Enrico Terrinoni, pubblicato in occasione del centenario del capolavoro dublinese, è stato spazzato via anche dai magazzini della Bompiani nel breve volgere di qualche giorno. E questa, senza crearsi ingenue illusioni e fatte salve le copie che finiranno inevitabilmente a prendere polvere sugli scaffali di chi vuol soltanto sentirsi...