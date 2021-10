Da pochi giorni è stato superato a Berna il giro di boa di una legislatura che, complice la pandemia, finora ha prodotto poco. Dei temi strategici, solo l’AVS potrebbe arrivare al tetto; sempre che la riforma, pronta per l’ultimo giro in Parlamento, l’anno prossimo riesca a superare lo scoglio popolare. Gli ultimi due anni prima delle elezioni non sono notoriamente propizi per concludere dossier difficili. I partiti si preparano alla campagna e la disponibilità al compromesso tende a venire meno. L’ultimo barometro elettorale SSR di metà ottobre non dovrebbe semplificare le cose, perché indica una competizione accentuata alle spalle dell’UDC e ripropone la questione cruciale della futura composizione del Consiglio federale. Sono, ben inteso, dati da prendere con le pinze e molto condizionati...