Benedetto sia chi ha inventato il telefono. Che si tratti di Antonio Meucci o di Alexander Bell (la disputa non è ancora del tutto risolta) poco importa. Importa che mai come in queste stagioni del «distanti ma vicini» il «vicini» sia affidato molto spesso alle voci (di volta in volta care, utili, interessanti, pettegole, consolatorie, ansiogene) che ci mormorano dentro l’orecchio: sono qui, incollate a noi (un bisbiglio, lo schiocco di una risata, una arrabbiatura) mentre di fatto partono da lontano o lontanissimo. Alla faccia di tutti i social media, il telefono (intendo la funzione primaria del parlare e ascoltare, poi si sa che oggi il cellulare ha l’onnipotenza di tutto, video, posta, piattaforme, app e l’universo mondo della pubblica concitazione) resta la strabiliante invenzione dell’intimità...