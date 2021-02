Di certi ragazzi che sommano nella loro persona le caratteristiche mentali degli adulti a quelle fisiche degli adolescenti - teste piene di gravi pensieri su corpi acerbi da bambini allungati - si dice che “sono troppo giovani per essere vecchi e troppo vecchi per essere giovani”. Una frase che fotografa perfettamente il senso di inadeguatezza che spesso si prova alla loro età. Ci siamo passati tutti, chi lasciando crescere un’ombra di peluria sotto il naso spacciandola per un paio di baffi e chi vestendosi come una pin-up troppo piatta per essere credibile. Povere e tenere strategie per mettere d’accordo sostanza e apparenza, l’aspetto ancora infantile con pulsioni, passioni e, soprattutto, la voglia di essere “grandi”. Poi, un bel giorno, la vita passa il guado: lui si ritrova baffi veri...