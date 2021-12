Uber opera in diverse nazioni ed è in concorrenza con i servizi taxi locali. Si caratterizza perché grazie alle applicazioni digitali mette direttamente in contatto il passeggero con l’auto più vicina. I suoi autisti non sarebbero dipendenti ma gestori autonomi, con conseguente risparmio sugli oneri sociali. Tale aspetto ha dato origine a contestazioni giudiziarie con relativi divieti di operare in alcuni mercati. Esiste dal 2009 e non ha mai dato utili sino a pochi mesi fa quando ha annunciato un modestissimo reddito di 8 milioni di dollari su quasi 5 miliardi di cifra d’affari.

Nonostante ciò vale in borsa 83 miliardi di dollari. Faccio fatica a giustificare una simile valutazione. L’attività non presenta tecniche inimitabili che sbarrano la via alla futura possibile concorrenza e non vedo...