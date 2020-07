L’economia iraniana è in ginocchio, selvaggiamente colpita dalle sanzioni reimposte a Teheran dagli Stati Uniti dopo il ritiro di Washington nel 2018 dall’accordo nucleare internazionale firmato anche da Obama nel 2015. A farne le spese sono in particolare le esportazioni di greggio iraniano decimate dalle sanzioni americane. Stessa sorte subisce il commercio di Teheran con l’estero. Il Paese è prostrato, in uno stato di semi-soffocamento, e si trova quindi in una posizione di estrema vulnerabilità. In questi casi la legge degli oceani è impietosa e il pesce grande interviene apparentemente a salvare il pesce piccolo, mirando in realtà a mangiarselo anche solo coprendolo con le proprie pinne. Per Teheran è un salvataggio in extremis, per la balena Cina un’operazione vantaggiosamente strategica....