L’ironia per sdrammatizzare la pandemia: il consigliere federale Alain Berset l’ha sfoderata, con un elegante understatement tutto elvetico, lo scorso mercoledì nel corso della conferenza stampa del Consiglio federale, riuscendo a dare un senso di normalità all’attuale situazione di emergenza. È la dimostrazione che l’antidoto alla crisi e all’ansia, in attesa forse di un vaccino risolutore, può essere una semplice battuta, e più in generale l’empatia: a patto, ça va sans dire, che la somministrazione avvenga a dosi centellinate e ragionate, che non facciano perdere di vista le difficoltà di questo difficilissimo periodo e che alleggeriscano un poco, anche per un solo prezioso istante, le giustificate preoccupazioni della popolazione.

