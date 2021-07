Domani a Roma dovrebbe approdare alla Camera dei Deputati un progetto di legge relativo alla riforma della giustizia: la prima delle «riforme di contesto» che l’Unione Europea ha imposto al governo di Roma quale premessa necessaria all’inizio dell’erogazione degli ingenti fondi assegnati all’Italia nel quadro del Piano per la ripresa (Recovery Plan). Si stima infatti che il cattivo funzionamento dell’amministrazione della giustizia - a causa del quale in Italia i processi possono durare per anni e, talvolta, anche per decenni - sia un freno allo sviluppo e una delle ragioni principali degli scarsi investimenti dall’estero nell’economia nazionale.

La Commissione europea chiede perciò che si giunga a breve a un taglio del 25% dei tempi necessari ad arrivare alla sentenza nel processo penale e...