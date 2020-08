Uno strano disinteresse - che il periodo delle ferie di agosto non basta a spiegare - accompagna in queste settimane in Italia l’avvicinarsi del referendum popolare in programma nei giorni 20-21 settembre prossimi. Con tale referendum 51 milioni di elettori saranno chiamati a decidere se approvare o no una legge di riforma costituzionale, proposta e tenacemente sostenuta dal Movimento 5 Stelle, con cui il Parlamento ha votato una riduzione dei propri seggi. Se la riforma verrà approvata la Camera scenderà dagli attuali 945 a 600 seggi e il Senato dagli attuali 315 a 200.

Di solito in Italia i referendum valgono soltanto se vi partecipa una certa percentuale minima di elettori, il cosiddetto quorum. Tale quorum finisce pertanto per avere un impatto distorsivo della volontà popolare. L’astensione...