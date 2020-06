Asia è soddisfatta: a causa del confinamento da pandemia, che ha messo in crisi il mercato del social media marketing con i post sponsorizzati di famosi influencer premiando invece la nicchia dei microinfluencer, si è illuminata scoprendo di appartenere a quest’ultima categoria. Cioè, secondo le classificazioni degli specialisti, di essere una di noi, che non si monta la testa e che per questo è credibile e con un seguito fedele. In una società dove abbondano le capocchie di spillo che si sentono mongolfiere e come tali volano, contribuendo al declino verso la mediocrocrazia, l’umiltà e la consapevolezza dei propri limiti sono un grande valore («aggiunto», si direbbe oggi dove tutto è ormai «aggiunto» e fa «eccellenza»). Senza saperlo, la mia amica si è così inserita in una nuova tendenza digitale...