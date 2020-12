Che cosa ci si può aspettare dall’Italia nel 2021? Oggi più che mai ogni possibile risposta specifica va comunque situata dentro un orizzonte - quello caratterizzato dalla pandemia della Covid-19 - che è comune non solo a tutta l’Europa ma anche a tutto il mondo. In ogni angolo della Terra tutti sono chiamati a ripensarsi e a ripensare sia nel grande che nel piccolo l’economia e la società. A questo cruciale appuntamento l’Italia arriva purtroppo tutt’altro che in forma.

Ciò che in primo luogo colpisce è la diffusa sfiducia degli italiani in sé stessi in quanto cittadini, e quindi nella libertà. È sintomatico il fatto, già da me ricordato su queste colonne, che il 38,5 per cento degli italiani si dichiari oggi pronto ad accettare, in cambio di un maggiore benessere economico, riduzioni della...