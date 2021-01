Non c’è finora un Paese al mondo in cui la campagna per la vaccinazione contro la COVID-19 proceda a spron battuto, salvo il caso peraltro atipico di Israele, nella circostanza avvantaggiato dal fatto di essere da quando esiste in stato di mobilitazione generale permanente. In Italia risultano aver ricevuto finora la prima dose del vaccino poco più di 800 mila persone. Il governo di Roma ha sottolineato con soddisfazione di avere perciò fatto meglio di altri Stati membri dell’UE di analoghe dimensioni. Ad ogni modo si tratta solo dell’1,33 per cento della popolazione del Paese e del 26,53 per cento di coloro cui la vaccinazione, che è molto raccomandata ma non obbligatoria, viene offerta nella fase 1 della campagna.

Con la sua maldestra pretesa di puntare all’efficienza non riorganizzando l’amministrazione...