Qualche giorno fa, affermandone la necessità a causa del persistere della pandemia, il Governo di Roma ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in vigore dal 31 gennaio scorso. Ciò significa che, salvo ulteriori proroghe, in Italia la sospensione di fondamentali libertà democratiche, che tale provvedimento porta con sé, è destinata a durare per un anno intero.

Anche altri Paesi membri dell’Unione europea avevano preso per qualche tempo provvedimenti analoghi, ma in nessun altro lo stato di emergenza perdura tuttora. Quando lo scorso 30 marzo fece lo stesso l’Ungheria, il cui Governo non è amato a Bruxelles, negli ambienti «illuminati» degli Stati membri occidentali dell’Unione si levò un coro di proteste. Si diceva che così il premier ungherese Orbán coglieva cinicamente la...