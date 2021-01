È evidente che la Commissione europea si è fatta gabbare dalle due multinazionali farmaceutiche Pfizer e AstraZeneca versando loro a titolo di «contributo alle spese di ricerca» decine di milioni di euro a fondo perso in cambio della promessa di ingenti forniture di vaccini anti COVID-19 che non erano affatto garantite. Basti dire che nei contratti a tal fine sottoscritti le due multinazionali risultano impegnate alle forniture «nella misura del possibile» e non sono tenute al pagamento di alcuna penale in caso di inadempienza.

Se la Commissione fosse soggetta a un compiuto controllo democratico da parte del Parlamento europeo certamente qualcuno avrebbe potuto accorgersene e chiedere sulla base di quali garanzie si era certi di ricevere nei tempi stabiliti le decine di milioni di esemplari...