Un’imprevedibile ma interessante partita si sta giocando da qualche settimana in Italia attorno al referendum costituzionale confermativo in programma il 20-21 settembre prossimi. Se fino al mese scorso si poteva parlare in proposito di uno «strano disinteresse», adesso la situazione è radicalmente cambiata.

Con tale referendum, il quarto nel suo genere nella storia della Repubblica italiana, si chiede al popolo di esprimersi su una modifica della Costituzione che riduce da 630 a 400 i seggi della Camera e da 315 a 200 quelli del Senato. In Italia i referendum sono di solito distorti dal meccanismo cosiddetto del quorum in base al quale valgono soltanto se si reca a votare «la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi». Perciò spesso i...