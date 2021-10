C’è la libertà di non vaccinarsi ma non quella di mettere in pericolo la salute degli altri. Ed è paradossale denunciare il green pass o certificato verde (così suona meglio) come strumento di una presunta dittatura sanitaria quando la stragrande maggioranza dei cittadini è vaccinata. Se vi fosse veramente una torsione autoritaria delle nostre società, non sarebbero ammesse le manifestazioni contrarie. Cortei e manifestazioni di no vax o no pass, invece, si svolgono un po’ in tutta Europa - in relativa sicurezza - grazie al senso civico degli altri, quelli che si ritengono a torto sudditi o complici. E ancora: perché negare alla quasi totalità dei vaccinati (in Italia oltre l’80 per cento chi ha più di 12 anni) o possessori di certificato verde di lavorare, andare in un bar o in un ristorante,...