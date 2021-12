Il grande risveglio della solidarietà è il più rilevante degli aspetti positivi che stanno caratterizzando in Italia la risposta della gente alla sfida della COVID-19. Come infatti si legge nel capitolo dal titolo «La società italiana» del 55. rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, pubblicato qualche giorno fa, «un terzo degli italiani ha partecipato a iniziative di solidarietà legate all’emergenza sanitaria, aderendo alle raccolte di fondi per associazioni non profit, per la protezione civile o a favore degli ospedali. Quasi un terzo di coloro che si sono attivati ha svolto in prima persona attività gratuita in associazioni di volontariato impegnate nella lotta alla COVID». E d’altra parte in Italia, dove di solito si è molto critici nei confronti del Governo, il giudizio sul...