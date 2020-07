Solo dieci anni fa, il Canton Vallese aveva proposto l’«italianità» fra le proprie tradizioni viventi presentate all’Ufficio federale della cultura a sostegno della candidatura al Patrimonio immateriale dell’Unesco. Voleva sottolineare l’importanza decisiva dell’immigrazione italiana per la storia e l’identità del cantone: dai mercanti lombardi del Medioevo ai costruttori di dighe e di gallerie nell’Ottocento e Novecento fino ai grandi collezionisti d’arte come i Gianadda. Oggi, nel bilingue Vallese (suddiviso in distretti francofoni del sud e distretti germanofoni del nord), la terza lingua più parlata non è l’italiano. Malgrado la frontiera con la vicina Italia e col Ticino e i passi storici (Gran San Bernardo, Sempione e Nufenen) la terza lingua in Vallese è ormai il portoghese, parlato...