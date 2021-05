Il Giro d’Italia ha attraversato di corsa un pezzetto di Ticino e di Grigioni italiano, tanto è bastato per far correre ai bordi della strada la buona e ruspante folla di chi non vuole rinunciare a quell’esserci anch’io che è il desiderio di vedere con sguardo vero la realtà che accade. Il giro ciclistico televisivo (comodo come il telelavoro e come esso distanziante) mostra di tutto e di più, le smorfie e i paesaggi, le tattiche e gli attacchi; ma una cosa non ti darà mai: l’odore. Ai bordi della strada annusi la carovana di macchine, motociclisti, gente, corridori in solitaria e plotoni ronzanti e senti zaffate di carburante e asfalto caldo, unguento da massaggi, echi olfattivi di grigliate e birre, sudore di ciclisti dilettanti imitatori. Ci si apposta a lungo per vedere in un baleno il...