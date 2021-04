Ah, il caro, adorato Alberto. Mai marito fu più affettuoso, mai sposo più ardente, mai padre più sollecito. Insomma, il ritratto che, quando morì nel 1861, la cugina nonché moglie Vittoria di Sassonia-Coburgo fece di colui che fino all’età di 42 anni e dopo aver contribuito alla procreazione di ben 9 figli, le rimase amorevolmente accanto, non è molto lontano dalla perfezione. Al punto che la stessa Vittoria non riuscì mai veramente ad elaborare un lutto che durò ben due anni. Alberto era tutto, si occupava di tutto: gestiva alla perfezione la Real Casa, fu consigliere privato dei primi ministri Gladstone e Disraeli, abbracciò cause come la riforma dell’istruzione e l’abolizione della schiavitù nel mondo, per personale diligenza ma anche per un sottaciuto desiderio di potere. Alberto non fu...