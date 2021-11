Il Canton Ginevra – con la sua tradizione, tipicamente francese, dei Grands commis de l’Etat – è uno degli ultimi a garantire ai propri governanti, dopo il loro ritiro dalla funzione pubblica, pingui e straordinarie condizioni di pensionamento. Ma a breve questi privilegi potrebbero finire. Il 28 novembre i ginevrini sono chiamati a pronunciarsi su un’iniziativa dei Verdi liberali e un controprogetto elaborato dal Parlamento che vogliono porre fine a un modello che poteva apparire accettabile quando in Consiglio di Stato approdavano vecchi Soloni e la speranza di vita dopo il pensionamento era ridotta, ma che oggi appare inadeguata e particolarmente pesante per i contribuenti. A fare da molla per la riforma ha contribuito in modo determinante il caso Pierre Maudet. Nel 2019 il magistrato, determinato...