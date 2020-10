Il Partito socialista sta perdendo seggi a vantaggio dei Verdi. Questo è il trend che si sta delineando nelle elezioni cantonali delle due ultime settimane: un trend che potrebbe essere il problema politico numero uno che dovrà affrontare il nuovo binomio presidenziale dei socialisti svizzeri Cédric Wermuth/ Mattea Meyer, appena entrato in carica. Manifestamente, la pandemia non ha fermato l’onda verde, giacché nei Cantoni di Argovia (dove si è votato il 18 ottobre) e di Basilea Città (dove si è votato ieri) non solo i Verdi ma anche i Verdi liberali hanno rafforzato le proprie posizioni nel Parlamento cantonale. Ad Argovia - il Cantone di Cédric Wermuth - i Verdi sono cresciuti di 4 seggi (da 10 a 14) e i Verdi liberali hanno quasi raddoppiato (passando da 7 a 13 seggi). Il PS ne ha invece...