Ci siamo. Domani mercoledì 17 febbraio scatterà l’ora X. Il Consiglio federale dovrà sottoporre ai Cantoni le nuove regole per lottare contro il dilagare della pandemia. Sul suo tavolo ci sono due varianti: proseguire con il regime di semiconfinamento varato a inizio anno, oppure ripristinare qualche spiraglio di libertà. Tremende pressioni si scontrano sul Governo. Una larga parte del Paese chiede a gran voce di allentare le misure d’urgenza. I contagi sono in diminuzione e negli ospedali le cure intensive non sono più in emergenza. D’altra parte, le varianti del coronavirus fanno paura. Secondo un documento reso noto dal governo di Londra, gli scienziati britannici sostengono che la variante inglese della COVID-19 sia più letale rispetto alle altre mutazioni finora conosciute. Domenica 14...