Arriverà il vaccino? L’ottimismo non è infondato. In sei centri si sperimenta sull’uomo: tre in Cina, uno all’Università di Oxford, due negli Stati Uniti. La società di biotecnologia Moderna Therapeutics (Cambridge, Massachusetts) ha messo a punto un vaccino con una nuova tecnologia (che inocula istruzioni genetiche incapsulate in una molecola per attivare la risposta immunitaria). Provata su 45 volontari ha avuto successo: le persone hanno prodotto gli anticorpi neutralizzatori del virus. La società è stata ora autorizzata a effettuare nuove sperimentazioni su 600 volontari. E in luglio la prova di massa, su alcune migliaia. Il direttore medico Tal Zaks e il direttore tecnico Juan Andrés, ex Novartis, hanno dichiarato che se ci saranno conferme, il vaccino sarà prodotto su larga scala addirittura...