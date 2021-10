È inutile citare i versi con cui Christopher Marlowe alla fine del Cinquecento nelle peggiori taverne della campagna londinese ammoniva, scandalizzandoli, i suoi troppi avversari ( «...E nulla ritengo peccato, se non l’ignoranza») prima di trascinarli in qualche furiosa rissa. E forse non serve neppure ricordare il terrore che ne avevano, centocinquant’anni dopo gli illuministi francesi: gli apedeuti, coloro cioè, come li definivano i seguaci di Voltaire e Diderot, che non capaci o non inclini a seguire un corso severo di studi, congiurano a screditare il sapere facendosi così un merito e un vanto della propria ignoranza, stanno davvero vincendo. Certo sarebbe più facile far finta di niente o fingere di credere che no, non può accadere proprio adesso, con il benessere, i mezzi tecnologici,...