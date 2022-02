Ucraina per Putin, dunque, è il cortile di casa. Come la Bielorussia del suo sodale Lukashenko, di fatto annessa e utilizzata, in queste ore, con la riconquistata Crimea, come retrovia dell’invasione. Mosca non ha mai fatto mistero di voler ripristinare, almeno in parte, la sua area d’influenza sovietica. Non si è mai rassegnata a svolgere il ruolo secondario di una potenza regionale. Nemmeno nei momenti di peggior difficoltà economica come quando, agli inizi degli anni Novanta, era sull’orlo della bancarotta. L’orso ha cambiato pelle solo agli occhi interessati di clienti e fornitori occidentali. Il presidente russo, che si avvia a governare per un tempo superiore a quello di Stalin, si è sempre comportato da nazionalista e convinto restauratore di un orgoglio imperiale perduto. Chi pensava,...