Secondo un comunicato diffuso ieri pomeriggio dai medici dell’ospedale Charité di Berlino che hanno avuto in cura il leader dell’opposizione russa Aleksei Navalny, il paziente è ormai uscito dal coma indotto e mostra di reagire agli stimoli. Gli stessi medici non escludono tuttavia che Navalny possa riportare un danno permanente per quello che chiamano un «grave avvelenamento» provocato da una sostanza un tempo usata dai russi in ambito militare. Ancora una volta Mosca rende impossibile risalire esattamente a chi abbia ordinato l’avvelenamento, avvenuto durante un volo di rientro di Navalny a Mosca. Come è capitato in passato con l’assassinio dell’esponente politico Boris Nemtsov e i giornalisti Anna Politkovskaya, Vladislav Listyev e Yuri Schekochikhin, i veri mandanti rimangono oscuri. Il...