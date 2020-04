Nel vertice in videoconferenza tenutosi ieri tra i capi di Stato e di Governo dei Paesi UE è uscito un sì a un pacchetto di misure volto a rilanciare economia ed occupazione in Europa, dopo il lockdown resosi necessario per contrastare la diffusione del coronavirus. Tali misure saranno sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dal Meccanismo europeo di stabilità (MES) e dal SURE, uno strumento contro la disoccupazione garantito da tutti gli Stati membri che dovrebbe servire a salvaguardare i posti di lavoro.

Le misure di rilancio favorite dagli organismi ora citati, dovrebbero diventare operative dal primo di giugno. Ma non è tutto; dai 27 è arrivato anche un sì di principio al cosiddetto «Recovery Fund», ossia un fondo europeo volto a favorire la ripartenza dei Paesi più colpiti...