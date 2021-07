Il premier ungherese Viktor Orban ieri ha annunciato il lancio di un referendum sulla controversa legge, recentemente approvata dal Parlamento di Budapest, che vieta la propaganda LGBTQ. Normativa che l’UE giudica discriminatoria nei confronti di una minoranza e ne chiede dunque la revoca. Quella scelta dal leader politico magiaro è la stessa tattica adottata nel 2016, quando Bruxelles chiedeva all’Ungheria di partecipare alla ridistribuzione di migranti e profughi che giungevano a migliaia sulle coste dei Paesi UE affacciati sul Mediterraneo. In quell’occasione il quesito posto agli elettori intendeva stimolare lo spirito nazionalistico degli ungheresi: «Volete o no che l’UE possa obbligarci ad accogliere in Ungheria, senza l’autorizzazione del Parlamento ungherese, il ricollocamento forzato...