Il vertice UE di due giorni conclusosi ieri a Bruxelles ha portato dei risultati concreti e importanti, come il via libera al bilancio UE 2021-2027 e al Recovery fund (750 miliardi di euro destinati a rilanciare l’economia continentale messa al tappeto dalla pandemia di coronavirus), e ha posto nuovi obiettivi ambiziosi nella lotta ai cambiamenti climatici. Il taglio della CO2 prodotta è infatti stato portato al 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Il target attuale è invece del 40%. Ma volendo tirare un bilancio complessivo, come esce il Club di Bruxelles da questo suo confronto interno?

I vertici europei hanno cercato di dipingere come un successo la serie di compromessi raggiunti nel corso del summit dei ventisette capi di Stato e di Governo. È in particolare stata sottolineata...