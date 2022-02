C’è un signore molto anziano, coi capelli finissimi e bianchi che, all’alba dei 95 anni (li compirà il prossimo 16 aprile), attende serenamente la morte dentro un piccolo monastero all’interno dei giardini vaticani. Si chiama Joseph Ratzinger ed è uno straordinario uomo di fede che non cesserà mai di stupirci. Lo aveva già fatto con le clamorose dimissioni da capo della Chiesa cattolica nel 2013 e ha continuato a farlo in questi anni di papato parallelo in tono minore, ancorché non sempre silezioso. Sarà che i media non hanno mai smesso di occuparsi di lui e del suo caso incredibile di Papa-ombra che alcuni sparuti ma chiassosi tradizionalisti ritengono l’unico autentico successore di San Pietro mentre, a loro avviso, l’altro, Francesco, farebbe solo danni e pasticci (come, per esempio, apparire...