Tempo di funghi: tempo, quando si trovano, anche di allegre tavolate (mantenendo le distanze e le regole che la pandemia impone ormai da mesi) che vedono al centro i miceti cucinati e gustati, tra l’altro, con la polenta, con la pasta, con la carne, seguendo diverse e antiche ricette. Chi non li prepara in casa, i funghi può sempre gustarli al ristorante, dove, in questa stagione, tengono banco in cucina. Tempo di foto che immortalano grandi raccolte di porcini ed altre specie (forse meno nobili ma anch’esse gustose) che affollano la Grande Rete. Alcuni cercatori di funghi si muovono in solitaria, in luoghi da loro ben conosciuti e di cui non rivelano l’ubicazione: raccolgono, vanno a casa e poi li preparano pazientemente, secondo ricette tramandate, ricevute da genitori e nonni. Altri, poi,...