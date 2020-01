Come zampe di gallina. Così Olga Ceppi, già lavoratrice nella fabbrica per la torcitura Segoma a Capolago descriveva nel 1989 le mani delle operaie in filanda. Colpa delle immersioni dei palmi e delle dita nelle bacinelle d’acqua bollente, il metodo tradizionale per staccare il filo dai bozzoli nella prima fase di lavorazione della seta in fabbrica (tema trattato nelle pagine del...