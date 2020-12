Dopo dieci partite di campionato il Lugano aveva incassato solo venti reti e poteva vantare la miglior difesa del campionato. Nelle ultime due uscite – a Bienne e contro gli ZSC Lions – i bianconeri di gol ne hanno subiti addirittura undici, rimediando due brutte, bruttissime sconfitte. Nemmeno il tempo di lodare la solidità dell’impianto di gioco della formazione diretta da Serge Pelletier che il Lugano è pesantemente inciampato. Due volte. Parlare di momento difficile – o peggio, di crisi – non avrebbe senso: non più tardi di martedì scorso i bianconeri avevano offerto una prova difensivamente granitica contro il Ginevra Servette. Ed allora il sospetto è che tutto ad un tratto il Lugano, dopo quattro successi filati, si sia sentito più forte di quello che è realmente: ha lavorato di meno – e con una minore disciplina tattica – ed è stato puntualmente punito. Non ci si può imborghesire, in questo campionato, e i bianconeri hanno perso la ghiotta occasione per scalare una classifica che rimane comunque corta.

La COVID-19, con le quarantene, i rinvii e la conseguente difficoltà a trovare ritmo e costanza, questa volta non c’entra nulla: utilizzarla come alibi sarebbe un grave errore. E non è la prima volta, negli ultimi anni, che il Lugano si affloscia a due passi dal definitivo salto di qualità, come se mentalmente questa squadra non fosse ancora pronta nonostante gli innesti di qualità operati dal direttore sportivo Hnat Domenichelli durante l’estate. Certo è che nei momenti difficili l’unico leader a non perdere mai la bussola è Mark Arcobello. A livello di personalità è allora lecito attendersi molto di più da Tim Heed, da Philipp Kurashev, dal sempre più enigmatico Mikkel Boedker e da Jani Lajunen. Il finlandese ha l’attenuante della lunga pausa forzata, ma occorre ricordare che se non fosse stato per la pandemia di coronavirus il suo futuro non avrebbe fatto rima con Lugano, nonostante un contratto in essere. Per i bianconeri sarà dunque fondamentale immergersi in fretta in un bel bagno di umiltà, già in vista della sfida con il Bienne in programma mercoledì alla Cornèr Arena.

Intanto, mentre l’Ambrì Piotta – a riposo nel weekend a causa delle quarantene imposte a Langnau e Zugo – si appresta a tornare in pista per affrontare il Friburgo nei quarti di finale della Coppa Svizzera, negli scorsi giorni la Lega ha proceduto ad aggiornare il calendario della NL. È di fatto sparito il sabato, in modo da limitare il numero di nuovi rinvii e di creare spazi per vecchi ed eventuali nuovi recuperi. Il progetto è lodevole, ma non va alla radice del problema. Il medico cantonale bernese venerdì ha consentito al Bienne (un positivo in squadra) di affrontare il Lugano, mentre ha bloccato il Langnau, confrontato pure con un solo caso di positività alla COVID-19. Secondo quali criteri, mentre in Ticino il dottor Giorgio Merlani ha dato il nulla osta all’Ambrì Piotta, pure toccato da un nuovo caso di positività al coronavirus?

Insomma, i medici cantonali applicano le loro direttive, ma chi ci capisce qualcosa è davvero bravo. «Sembra un circo», affermano non a torto in molti. E il nuovo calendario diramato dalla Lega sembra un cerottino sulla bua più che la panacea di tutti i mali. Vien da chiedersi perché i club – se lo hanno fatto non lo hanno mai comunicato... – non pretendano di incontrare i vari medici cantonali per provare almeno a rendere la situazione più uniforme? È uno dei misteri di questa strana stagione, come rimangono un’assurdità le piste senza pubblico. Ma sembra siano più pericolose delle resse nei centri commerciali per il «Black Friday», delle piste da sci già piene, dei bus in cui è praticamente impossibile sedersi. Boh...

