Lo scorso anno un’emittente pubblica francese ha violentemente criticato il filosofo Pascal Bruckner, perché «bianco, maschio e vecchio». Pur essendo anch’io bianco, maschio e (più) vecchio non assumo la difesa d’ufficio dell’intellettuale francese che ha risposto da par suo con un libro: Un coupable presque parfait. In queste poche righe vorrei però commentare una delle presunte colpe dell’uomo bianco al quale (a torto) si addossa la responsabilità esclusiva della terribile piaga dello schiavismo. Purtroppo gli eccessi che sfociano nel fanatismo – molto diffuso oggigiorno – sono spesso figli dell’ignoranza. Ora, a proposito della schiavitù, ricordiamo come nell’antichità era la soluzione migliore per un popolo perdente in guerra, preferibile all’alternativa del venir impalati, squartati o...