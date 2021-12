Nonostante siano passati più di vent’anni, c’è un filo sottile che collega l’ultima presidenza di Flavio Cotti a quella di Ignazio Cassis. Entrambi i consiglieri federali ticinesi, nei panni di responsabili degli affari esteri, si sono ritrovati alla vigilia dell’incarico nel mezzo di una crisi. Per Cotti, la crisi economica della seconda metà degli anni Novanta, che provocava ansia per il futuro e accentuava le tensioni interne, mettendo la politica di fronte a un Paese sempre più critico. Per Cassis, la crisi pandemica, accompagnata dalle preoccupazioni per la coesione sociale e per le possibili conseguenze sulle istituzioni di un nuovo modo di condurre la lotta politica. Gli eccessi e il forte nervosismo che hanno fatto da sfondo alla campagna di voto sembrano essersi un po’ dissolti, ma...