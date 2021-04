Quest’anno a Pasqua si potrebbe rivalorizzare un simbolo elevato che raccoglie speranza, nutrimento e continuità della vita: l’uovo. Ci accompagna da sempre, dalle antiche culture, dalla mitologia al cristianesimo. Molti artisti lo hanno elevato nelle loro opere. Giorgio De Chirico affidandogli il senso del mistero ha raffigurato spesso l’uovo, in cui cogliere speranze e sopravvivenze. Abbiamo bisogno di speranze portatrici di certezze, basate sulle ricerche e sulle azioni concrete soprattutto nelle scienze e nella lotta a ogni forma di violenza. Potremmo riproporre l’uovo come simbolo della positività di cui abbiamo bisogno come dei vaccini, senza ritenere i simboli semplicemente aneddotici e consolatori. In questa segregazione sanitaria si è letto di più e in qualche televisione molte rievocazioni...