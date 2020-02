Quando il Ticino, Penelope indefessa che per un secolo e mezzo aveva tessuto e disfatto la tela del suo sogno universitario, riuscì poco meno di 25 anni fa a mandare a dama il progetto dell’USI fu per me una grande gioia. L’importante era avercela, l’università. Era, in quel settembre 1996, una cerbiatta traballante sulle sue fragili gambe, ma sarebbe cresciuta, com’era iscritto...