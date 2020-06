Le transazioni finanziarie e monetarie degli Stati e delle banche centrali, si tratti di donazioni, crediti o creazione di mezzi liquidi, hanno assunto negli ultimi anni una dimensione enorme e stanno crescendo a un ritmo assai rapido. È una evoluzione preoccupante per le ragioni che espongo nel presente articolo.

Per quanto concerne le donazioni, come sono ad esempio i finanziamenti a fondo perso, la gente comune vede abbastanza facilmente gli svantaggi, sapendo che, come conseguenza, presto o tardi dovrà pagare più imposte o accontentarsi di minori servizi statali. Non pensa invece che, quando viene concesso un prestito a condizioni di favore, la differenza tra il tasso di interesse di mercato e quello applicato rappresenta anch’essa una donazione. Un altro avvertimento va fatto per crediti...