Secondo dati provvisori, comunicati all’inizio di gennaio, la Banca nazionale svizzera (BNS) avrebbe guadagnato nel 2020 ventun miliardi di franchi (49 miliardi l’anno precedente). La dimensione di questi importi e, d’altra parte, la necessità per lo Stato di reperire fondi con cui far fronte alle spese causate dalla pandemia hanno dato nuovo impulso all’idea secondo la quale il nostro istituto di emissione dovrebbe destinare alla Confederazione e ai Cantoni, a valere sui suoi utili, assai più dei sei miliardi al massimo previsti dagli accordi stipulati in questi giorni. Sarebbe corretto un aumento della distribuzione a molto oltre i sei miliardi?

Per rispondere alla domanda occorre partire dalla circostanza che i guadagni della BNS non risultano, come quelli delle aziende normali, dalla produzione...